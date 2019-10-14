تفاصيل اتفاق خاص باستقرار كهرباء بورتسودان

كشفت مصادر مُطّلعة، عن تفاصيل الاتفاق الذي أُبرم بشأن كهرباء مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، بين وزارتي المالية والطاقة والتعدين والشركة التركية.
وأبلغت مصادر (الصيحة)، أنّ الاتفاق اشتمل على جدولة تتعلّق بمديونية “البارجة” الشركة التركية، وأن يتم سداد بمبلغ (17) مليون دولار كبداية، بجانب سداد مبلغ (500) ألف دولار أسبوعياً بما يُعادل مليوني دولار شهرياً حتى نهاية العام، وأشَارَت إلى اكتمال جدولة بقية المديونية ضمن مُوازنة العام 2020م.
وأكد مُواطنون بولاية البحر الأحمر استقرار التيار الكهربائي، وأرجعوا ذلك إلى الاتّفاق الذي تم مُؤخّراً بشأن الكهرباء.
وطبقاً للمصادر، فإنّ الشركة التركية التزمت بزيادة التوليد الكهربائي اعتباراً من أمس الأول إلى (70) ميقاواط، يومياً على أن تسري زيادة التوليد تدريجياً وفق التزام السداد من وزارة المالية الاتحادية ليتصاعد التوليد من جانب الشركة التركية ليصل إلى (150) ميقاواط في اليوم.
الصيحة