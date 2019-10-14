قرار باعفاء المدير العام لمستشفي أم درمان التعليمي

أصدرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اليوم “الإثنين” قراراً باعفاء مدير عام مستشفى أم درمان التعليمى د.محمد الحاج حمد من منصبه.
وأكدت الوزارة في بيان تحصل “باج نيوز” على نسخة منه ، ممهور بتوقيع المدير العام، على مجهودات حمد وشكرته على ما قام به أعمال خلال إدارته المستشفى وتمنت له دوام التوفيق فى مقبل الأيام.
وكانت لجنة مقاومة مستشفى أم درمان أمهلت من قبل وزارة الصحة بولاية الخرطوم “48” ساعة لإحداث تغييرات شاملة فى المستشفى وهددت بالشروع فى تنفيذ اجراءات أسمتها بـ “التصعيد الثورى” حال عدم تنفيذ طلباتها، وطالبت اللجنة باإقالة الإدارة الحالية لمستشفى أم درمان.
ودعت اللحنة عبر مشور صحفى سابق إلى اعادة تشكيل مجلس الإدارة من روساء أقسام المستشفى المختلفة وذلك بعد التشاور المدير العام الجديد مع ممثلى فرعيات لجان المقاومة الفئويين.
باج نيوز