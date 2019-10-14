وزير الداخلية يلتقي سفير إثيوبيا بالخرطوم

الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية بمكتبه اليوم السيد شفراو جارسو سفير دولة إثيوبيا.
وأفاد (المكتب الصحفى للشرطة ) أن وزير الداخلية أعرب عن سعادة الشعب السودانى بفوز رئيس وزراء أثيوبيا أبي احمد بجائزة نوبل للسلام لدوره الرائد فى تحقيق الوحدة والسلام لكافة شعوب القارة الأفريقية ودوره المتعاظم وإسهامه فى تحقيق تطلعات الشعب السودانى بعد نجاح ثورته المجيدة ، مؤكدا اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز التعاون والتنسيق مع الشقيقة إثيوبيا للحد من المهددات الأمنية كالجريمة العابرة والاتجار وتهريب البشر بتبادل الخبرات بين منسوبي الشرطة فى البلدين.
من جانبه؛ أكد شفراو حرص واهتمام دولة إثيوبيا بتحقيق الاستقرار فى البلدين بتطوير ورفع قدرات أجهزة مكافحة الجريمة عبر تفعيل برتوكولات التعاون بين الجانبين.
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