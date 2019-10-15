تجار سكر: إعفاء مدخلات الإنتاج يخفض السعر ويوفر عملة صعبة

رحب عدد من تجار السكر بأم درمان والخرطوم بتوجه وزارة الصناعة والتجارة لإعفاء مدخلات إنتاج السكر المحلي من الجمارك، موضحين أثر القرار الإيجابي على تركيز السعر وتقليل حجم عرض السكر المستورد .
وقال تاجر سكر بالجملة بأم درمان عبدالباسط أحمد لـ(السوداني) أمس إن أثر القرار الإيجابي يحسب وفقاً للرسوم المفروضة من الجمارك فإن كانت كبيرة فستنعكس في تراجع سعرالسكر بشكل كبير أما إذا كانت بسيطة فلن تؤثر على سعر السكر.
وأضاف تاجر الجملة بالسوق المركزي بالخرطوم الحاج عيسى أن إعفاء مدخلات إنتاج السكر من الجمارك جاء متأخراً وقال إنهم كتجار سكر في انتظار هذا القرار لآثاره الإيجابية الكبيرة في تحقيق وفرة في السكر المحلي و تقليل حجم المعروض من السكر المستورد إضافة لتوفير العملة الصعبة التي كان يتم إهدارها في الاستيراد إلى جانب تركيز سعر السكر.
وأوضح أن السكر المستورد عليه رسوم إنتاج نحو (41)جنيهاً على الجوال، ولفت لارتفاع أسعار السكر المحلي بسبب الرسوم الجمركية والتي تسبب خسارة للشركات السودانية المصنعة والمزارع والتجار، وبين أن سعر السكر المحلي (1,600) جنيه أما المستورد (1,700) جنيه للجوال زنة (50) كيلو.
وأشار مصدر بإحدى شركات السكر إلى أن القرار ينعكس إيجاباً على الأسعار ويحدث وفرة في العرض. وأضاف أن سعر السكر المستورد أقل مقارنة بالمحلي نتيجة لاعفائه من تكاليف كثيرة ومدعوم من مكان المنشأة بصورة مباشرة وغير مباشرة والدعم في مدخلات الإنتاج ومنها الكهرباء والتعبئة ، داعياً الحكومة لتشجيع المنتج المحلي لخفض سعره بالسوق المحلي وللاستفادة من العملة الصعبة.
صحيفة السوداني