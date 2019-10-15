صحيفة أمريكية: واشنطن تتعرض لضغوط دولية لرفع السودان من قائمة الإرهاب

كشفت صحيفة “واشنطن أكزمينر” الأمريكية، عن ضغوط دولية متجددة يتعرض لها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لإبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتقال البلاد إلى قيادة مدنية هائلة.
وقالت الصحيفة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفرنسا ومصر وقطر وقوى دولية أخرى تضغط على بومبيو من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيداً لعقد مؤتمر للدائنين فى فرنسا لرفع العُزلة عن الاقتصاد السودانى.
وأضافت الصحيفة “واشنطن تعللت باستمرار عدم الاستقرار على الرغم من التحول الديمقراطي”. وأِشارت إلى أن السودان أمر في 26 سبتمبر بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى بسبب تهديدات أمنية غير مُحدّدة و”أخطار اقتصادية” فضلاً عن عدم استعدادهم للتطبيع مع إسرائيل فى الوقت الراهن.
الصيجة