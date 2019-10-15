استعادة أكثر من 100 مواطن بعد إبعادهم من ليبيا

تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من استعادة أكثر من مائة مواطن سوداني في الحدود الليبية بعد ان ابعدتهم السلطات الليبية من داخل اراضيها . وأكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري خلال تفقده لاحوال العائدين برئاسة القوات المشتركة السودانية الليبية ، مواصلة جهود حكومة الولاية الشمالية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مشيرا الي ان السودان مازال يتمتع بالامن والاستقرار وينعم بالخيرات والموارد والتي يجب من كل ابنائه استغلالها وعدم التفكير في الهجرة غير المنظمة نظرا لخطورتها علي الامن والاقتصاد . وأشاد الوالي بجهود ويقظة القوات المشتركة السودانية الليبية في تأمين حدود الولاية الشمالية من الجرائم الحدودية العابرة .
من جانبه اكد المقدم ركن ناصر الامين بشير قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالانابة ان هذه القوات تعتبر أحد أذرع القوات المسلحة واجبها الاساسي هو تأمين الحدود السودانية من كافة أشكال الجرائم العابرة مثل الاتجار بالبشر ومكافحة التهريب مشيرا الي أن السودانيين الذين ابعدوا من دولة ليبيا عانوا معاناة كبيرة حتي تم ترحيلهم من الحدود الي دنقلا في مسافة 900كيلو متر . واضاف ان القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية قامت بتقديم كافة المساعدات الانسانية لهم وستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ومن ثم سيتم ترحيلهم للخرطوم لتكملة بقية الاجراءات بعدها سيتم تسليمهم الي ذويهم . وحذر المقدم ركن ناصر الامين بشير من خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية . وعبر عدد من السودانيين العائدين من ليبيا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة الولاية والقوات المشتركة السودانية الليبية وكافة الاجهزة لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم حتي وصلوا الي دنقلا مؤكدين انهم وجدوا معاملة قاسية من قبل عصابات الاتجار بالبشر بدولة ليبيا.
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