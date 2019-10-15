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سياسية

2019/10/15

2019/10/15


استئناف الدراسة بجامعة النيلين بالثلاثاء



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أوصى مجلس عمداء جامعة النيلين باستئناف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من اكتوبر الجاري لجميع كليات الجامعة في مستوياتها المختلفة عدا طلاب السنة الاولى الجدد .

جاء ذلك في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم برئاسة مدير الجامعة بروفيسور محمد الامين أحمد ، على أن يستمر تسجيل الطلاب الجدد للكليات المختلفة بالجامعة ، حيث أوصى ذات الاجتماع ببداية الدراسة لهم في يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل .

 

الجدير بالذكر أن الجامعة ممثلة في مديرها وعميد طلابها متواصلة مع صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم لتوفير السكن لطلابها علماً بأن عدد طلاب الجامعة المستوعبين في الداخليات يبلغ ( 2276) طالبا وطالبة .

هذا وتعتبر جامعة النيلين هي الأولى في عملية التسجيل الالكتروني الكاملة .

السودانى

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