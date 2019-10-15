استئناف الدراسة بجامعة النيلين بالثلاثاء

أوصى مجلس عمداء جامعة النيلين باستئناف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من اكتوبر الجاري لجميع كليات الجامعة في مستوياتها المختلفة عدا طلاب السنة الاولى الجدد .
جاء ذلك في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم برئاسة مدير الجامعة بروفيسور محمد الامين أحمد ، على أن يستمر تسجيل الطلاب الجدد للكليات المختلفة بالجامعة ، حيث أوصى ذات الاجتماع ببداية الدراسة لهم في يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل .
الجدير بالذكر أن الجامعة ممثلة في مديرها وعميد طلابها متواصلة مع صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم لتوفير السكن لطلابها علماً بأن عدد طلاب الجامعة المستوعبين في الداخليات يبلغ ( 2276) طالبا وطالبة .
هذا وتعتبر جامعة النيلين هي الأولى في عملية التسجيل الالكتروني الكاملة .
السودانى