وزيرة الخارجية تستقبل ممثل الأمم المتحدةللطفولة

إستقبلت أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم عبد الله فاضل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث بحثت معه ترتيبات الزيارة المرتقبة للمديرة التنفيذية لليونيسيف في الفترة من ٢٤-٢٦ أكتوبر الجاري.
وأشاد ممثل اليونيسيف بجهود السودان في مجال حماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات فى مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة .وأكد أهمية تواصل الجهود لضمان عدم رجوع السودان الذي منح فترة اختبار لمدة ٦ أشهر لقائمة الدول التي تجند الاطفال.
ومن جانبها أكدت الوزيرة التزام الحكومة السودانية بكافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية الاطفال فى مناطق النزاعات ومنع تجنيدهم او تعرضهم لانتهاكات نفسية او جسدية أو تشغيلهم، مؤكدةً أهمية التنسيق مع وزارة الصحة.
ومن جانب آخر أمنت الوزيرة على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين السلطات الصحية المحلية ومنظمة الصحة العالمية والذي أفضى لتلقيح ملايين الأطفال في مختلف المناطق ، وضرورة العمل والتنسيق الجاد لضمان تحصين الأطفال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والذين لم يتم تلقيحهم منذ العام ٢٠١١.
سونا