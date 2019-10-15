شاهد بالصور : وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية يؤديان القسم امام البرهان

أدى وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية امام رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق اول عبدالفتاح البرهان، وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء نعمات عبدالله، في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم .
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا اليوم بإعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي د.عبدالله حمدوك الخاص بتعيين السيد/ د.علم الدين عبدالله أبشر عبدالله وزيرا للثروة الحيوانية ، والسيد/م.هاشم طاهر شيخ طه وزيراً للبنى التحتية والنقل، وفقًا لمانقلته سونا
ووجه المرسوم الدستوري الجهات المختصة بوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ، فيما وجه قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالتعيين وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
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