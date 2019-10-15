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سياسية

2019/10/15

2019/10/15


الدعم السريع يعاقب ضابطا وجنديا بالطرد والغرامة



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اصدرت محكمة الميدان الكبرى التابعة للدائرة القانونية لقوات الدعم السريع حكما على ضابط و جندي من منسوبيها بالسجن ثماني و خمس سنوات و الطرد من الخدمة و حرمانهما من الاستحقاقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة وهما الملازم عبدالعزيز عينة سعيد و الجندي عثمان محمد آدم اللذين قاما بمداهمة منزل بحي ود نوباوي بأم درمان وسرقة بعض المقتنيات مستخدمين عربة لاندكروزر وعربة صالون .

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعه آدم بعد التحري تمكنت دائرة الاستخبارات من القبض على الجانيين و بوجود الشاكي وشهود الاتهام من المواطنين و تمت محاكمتهم بالسجن و الطرد من خدمة الدعم السريع و حرمانهما من كافة الاستحقاقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة

وأشار جمال الي انه جاء نظير لمخالفتهم للمادة ٢٤ من قانون قوات الدعم السريع مقروءة مع المواد169/174/176 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 .

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أنه تم تسليم المتهمين لإدارة سجن كوبر وبطلب من الشاكي سيتم إكمال ومتابعة تفاصيل جريمة السرقة عبر المحكمة المدنية

سونا

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