الدعم السريع يعاقب ضابطا وجنديا بالطرد والغرامة

اصدرت محكمة الميدان الكبرى التابعة للدائرة القانونية لقوات الدعم السريع حكما على ضابط و جندي من منسوبيها بالسجن ثماني و خمس سنوات و الطرد من الخدمة و حرمانهما من الاستحقاقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة وهما الملازم عبدالعزيز عينة سعيد و الجندي عثمان محمد آدم اللذين قاما بمداهمة منزل بحي ود نوباوي بأم درمان وسرقة بعض المقتنيات مستخدمين عربة لاندكروزر وعربة صالون .
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعه آدم بعد التحري تمكنت دائرة الاستخبارات من القبض على الجانيين و بوجود الشاكي وشهود الاتهام من المواطنين و تمت محاكمتهم بالسجن و الطرد من خدمة الدعم السريع و حرمانهما من كافة الاستحقاقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة
وأشار جمال الي انه جاء نظير لمخالفتهم للمادة ٢٤ من قانون قوات الدعم السريع مقروءة مع المواد169/174/176 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 .
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أنه تم تسليم المتهمين لإدارة سجن كوبر وبطلب من الشاكي سيتم إكمال ومتابعة تفاصيل جريمة السرقة عبر المحكمة المدنية
سونا