شرطة مكافحةالتهريب بالقضارف تتمكن من ضبط مخدرات

تمكنت شرطة مكافحة التهريب بالقضارف من ضبط(٣٠٠) كيلو جرام من مخدر الشاشمندي بمنطقة غابة سرف سعيد آتية من الجارة إثيوبيا .
وامتدح والي القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد لدى وقوفه صباح اليوم بادارة شرطة الجمارك ومكافحة التهريب على حجم المضبوطات امتدح جهود الشرطة تجاه الحد من الجرائم العابرة للحدود مؤكدا السعى لزيادة قوة ومتحركات شرطة مكافحة التهريب بحكم طول الشريط الحدودي مع الجارة إثيوبيا بجانب رفع معدلات التنسيق مع السلطات الاثيوبية باقليمي الامهرا والتقراي للقضاء علي الجريمة العابرة مشيرا إلى التأثيرات السالبة للمخدرات والسموم على المجتمع وشريحة الشباب بصفة خاصة .
من جانبه أكد العقيد شرطة الطيب محمد هاشم مدير شرطة مكافحة التهريب الحرص على تأمين الحدود ومكافحة اشكال التهريب الصادرة والواردة
فيما اوضح العقيد شرطة عبدالوهاب موسى رحمة الله مدير ادارة شرطة الجمارك ان إدارته تمثل خط الدفاع الأول لحماية إقتصاد البلاد ومكافحة التهريب .
إلي ذلك وقف الوالي المكلف على عدد من العربات غير المقننة والمتحركات المستخدمة في التهريب بالاضافة إلى كميات من السلع والبضائع والعقاقير ومستحضرات التجميل التي ضبطتها شرطة الجمارك بالولاية .
سونا