مياه الخرطوم: توقف محطة (بيت المال) نهار الخميس لأغراض الصيانة

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن توقف محطة مياه بيت المال بأم درمان، طوال ساعات نهار بعد غدٍ (الخميس)، لأغراض الصيانة وتركيب طلمبات جديدة تبدأ من من الثامنة صباحاً وتكتمل عند الثامنة مساء.
وأبان مدير مياه منطقة أم درمان الكبري مهندس عبد المنعم عبدالحي، أن الخطوة تستهدف تركيب طلمبات جديدة للمحطة موضحاً أن عدداً من المناطق التي تغذيها المحطة ستتأثر بعملية الصيانة التي ستؤدي إلى نقص في إمداد المياه في مناطق وسط ام درمان في احياء بيت المال،ابوروف، ود نوباوي، بانت شرق وغرب، العباسية شرق وغرب، منطقة السووق، المسالمة والعرضة شمال وجنوب.
وناشد المواطنين في المناطق المذكورة عمل ما يلزم من تحوطات تفادياً للمضايقات التي تحدث لهم.
الصيحة