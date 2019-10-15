والى جنوب دارفور يلتقي بمنظمات الأمم المتحدة

إلتقى والى جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود بمكتبة اليوم بنيالا بمنظمات الامم المتحدة العاملة فى الولاية بحضور مفوض العون الانساني صالح عبد الرحمن سليمان.
وقال اللواء هاشم فى تصريح ل(سونا ) ان الاجتماع بخصوص عودة الخدمات التي تقدمها المنظمات للمواطنين في محلية مرشنج توقفت بعد الحوادث التي وقعت بالمنطقة وتم حرق مخازن المنظمات في المنطقة.
وكشف الوالى ان المنظمات تقدم خدمة لـعدد (7.800) من النازحين في المنطقة (غذاء ) واضاف تم التشاور والتفاكر في امر عودة العمل والتأمين ولفت الى انهم توصلوا الى تكوين وفد مشترك من حكومة الولاية ومفوضية العون الانساني والمنظمات للذهاب الى مرشنج للجلوس مع الادارات الاهلية والجهد الشعبي والرسمي لبحث سبل كيفية العمل والضمانات فضلا عن مساعد المنظمات فى تقديم الخدمات للنازحين وطمأن الوالي المنظمات بان الولاية تنعم بالامن والاستقرار مشيرا الى بداية المفاوضات لتحقيق السلام والتحول من مهمة حفظ الامن وبناء السلام الي إستدامة السلام ونوه الى انه تم الاتفاق على ان توافق خطة عمل المنظمات خطة حكومة الولاية واضاف خطة (2020م) سيتم إشراك المنظمات في الموازنة خاصة وان هناك عمل تنموي كبير تنفذ في مناطق العودة الطوعية بعد خروج اليوناميد وعودة المعسكرات الى مناطقهم ممثلة فى خدمات الصحة ، المياه ، الكهرباء وغيرها.
واشار الوالى الى ماحدث في منطقة كدنير والتداعيات الامنية التى بموجبها قررت لجنة امن الولاية إيقاف التعدين بالمنطقة مطالبنا المنظمات التي تعمل في المياه مواصلة عملها بعد إستتباب الامن في المنطقة .
واشاد الوالى بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمات والعمل في كل المجالات وتابع ( نشكركم على العمل الكبيرو سنكون عونا لهم ونقدم لكم العون والتسهيلات في سبيل نجاح مهمتهم ).
واشار مفوض العون الانساني بالانابة صالح عبد الرحمن سليمان الى ان لقاء الوالي للتفاكرحول إعادة الخدمات الانسانية في المناطق التي تاثرت بالاحداث الاخيرة خاصة محلية مرشنج ولفت الى ان المجتمعون ناقشوا كل المشاكل التي ادت الى الاحداث واقترحوا زيارة مرشنج الخميس المقبل لقاء كل الشرائح والاطراف في مرشنج بغرض التفاكر في كيفية إعادة الخدمات الى المنطقة باعجل ما تيسر كاشفا عن ان المتاثرين بفقدان الخدمة عدد كبيرخاصة فى الغذاء بلغ (7800)مستفيد منوها الى ان المنظمات تقدم خدمات فى مجال الصحة ، التعليم ، المياه وتغذية الاطفال والمواد الغير غذائية.
سونا