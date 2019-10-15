تعميم صحفي للقوات المسلحةبمنع نشر محاكمات عسكرية

اصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د.ركن عامر محمد الحسن تعميما صحفيا اليوم بشأن تناول الصحف ووسائل التواصل اخبار محاكمات عسكرية ، طالبت فيه القوات المسلحة بعدم النشر في أمر المحاكمات العسكرية لعدم الإضرار بالعدالة حسب قرار المحكمة العسكرية.
واعلنت قوات الشعب المسلحة، في تعميم صحفي، أن موسى هلال يتبع للقوات المسلحة وهو بالتالي يخضع لقانون القوات المسلحة .
وقالت انه في حالة المحاكمات العسكرية ، للقضاء العسكري بموجب قانون القوات المسلحة الحق في تقدير كيف تكون المحاكمات وقد قُدر لها أن تكون سرية.
وفيما يلي تورد (سونا) التعميم الصحفي للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة :
تعميم صحفي
صدرت في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن محاكمات عسكرية تجرى للمتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة وتناولت الصحف أيضاً المحاكمة التي أكملت قرابة العام في إجراءاتها وقد تصل إلى نهاياتها قريباً لموسى هلال والأفراد الذين معه عليه نوضح الحقائق الآتية :
1. المدعو موسى هلال يتبع للقوات المسلحة وهو بالتالي يخضع لقانون القوات المسلحة .
2. في حالة المحاكمات العسكرية للقضاء العسكري بموجب قانون القوات المسلحة الحق في تقدير كيف تكون المحاكمات وقد قُدر لها أن تكون سرية .
3. منح كافة الحقوق التي كفلها الدستور للمتهمين مثل الحق في المحاماة ونؤكد على توفر عناصر المحاكمة العادلة بالكامل .
4. تجرى المحاكمة بكامل صلاحيات المحاكم العامة تحقيقاً للعدالة
عليه نرجو عدم النشر في أمر هذه المحاكمات لعدم الإضرار بالعدالة حسب قرار المحكمة العسكرية في هذا الصدد.
عميد د ركن
عامر محمد الحسن محمد أحمد
الناطق الرسمي باسـم
القـــوات المسلحـــة
سونا