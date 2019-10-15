تدشين المساعدات الأماراتية لمتضرري السيول والأمطار

دشن سفير دولة الإمارات العربية بالسودان سعادة حمد محمد الجنيبي المساعدات الإماراتية المقدمة من جمعية الشارقة لمتضرري السيول والفيضانات بولاية النيل الأبيض وعدد من المناطق المتأثرة بالسيول في ولاية الخرطوم حيث شملت المساعدات مواد غذائية بالاضافة الى كميات من المبيدات وطلمبات الرش.
واكد الجنيبي لدى تدشين الحملة اليوم بحضور مفوض العون الإنساني محمد السناري أن الإمارات ستظل سندا وعضدا للشعب السوداني في كافة الظروف، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الجمعيات الإماراتية التي تعمل في السودان في مختلف المجالات، لافتا الى أن العمل الخيري والانساني الاماراتي في السودان سيظل مستمراً عبر العديد من المشاريع.
من جانبه اشاد مفوض العون الانساني بالدعم الاماراتي لمتضرري السيول والامطار، واصفاً سفير الامارات بأنه راعي العمل الانساني في السودان حيث ظل يرعى ويقدم العديد من المشاريع الخيرية والانسانية في ولايات السودان المختلفة.
سونا