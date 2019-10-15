تجار سودانيين يبرزون لوزير التجارة مناشير باسم تجمع المهنيين تطالبهم بعدم دفع الرسوم المحلية

أبرز عدد من التجار السودانيين في أحد أكبر الأسواق العامة في البلاد، مناشير تحمل اسم تجمع المهنيين، وتدعو التجار لعدم دفع الرسوم المحلية والضرائب.
وقال تجار في لقائهم مع وزير التجارة والصناعة مدني عباس، إن هنالك جهات أشاروا إلى اأنها تمثل أذرع للنظام السابق قامت بتوزيع منشورات تحمل “ترويسة” تجمع المهنيين السودانيين تحت مسمي تنسيقية اللجان العامة “لجنة سوق ليبيا” وطالبتهم خلالها بعدم دفع الرسوم.
ونوه المنشور الذي تحصلت “باج نيوز” علي نسخة منه السادة التجار بالتوقف عن سداد جميع جبايات المحلية من عرض خارجي ورخص وعوائد وتصاديق مؤقتة بالاضافة للضرائب الي حين اصدار منشور جديد.
واستثني المنشور الذي لا يحمل خاتماً أو توقيع من تجمع المهنيين رسوم النفايات، وقال التجار ان وزير التجارة أشار الي ان تجمع المهنيين لا يصدر مثل هذه المناشير ووعد بمتابعة الأمر عن كثب.
الخرطوم – باج نيوز