أكثرمن(70)مليون جنيه وديعة بالبنوك لنفير نهضة شمال كردفان

كشف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف عن وجود اكثر من 70 مليون جنيه وديعة موجودة بالبنوك تخص مشروعات نفير نهضة الولاية.
وقال الوالي في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الوديعة المليارية المودعة ببنوك الولاية تخص مشروعات نفير نهضة شمال كردفان، مشيرا إلى مراجعة حكومة الولاية لمشروعات النفير.
واضاف الوالي أن زيارته للخرطوم مؤخرا تمت فيها مناقشة عدد من المشروعات التنموية المتوقفة عن العمل، مشيرا الى أن حكومة الولاية توصلت لتفاهمات مع شركة زادنا لاكمال العمل بمحليتي بارا وام دم حاج أحمد ، اضافة لمشروع انتاج الدواجن بمنطقة السدر ، مؤكدا اتخاذ حكومته جملة من التدابير لاكمال العمل في هذه المشروعات.
الابيض 15-10-2019م (سونا)