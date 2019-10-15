وزارة الصحة: محمد الحاج باقي في منصبه

شددت وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. سارة عبد العظيم حسنين عثمان التزام وزارة الصحة بتنفيذ كل مطالب الثورة التي تنادي بها لجان المقاومة والثوار، وقالت ان وزارة الصحة ملتزمة بالخط الثوري.
وأكدت سارة أن وزارتها اتخذت قرارا بتعيين مدير عام للصحة ولاية الخرطوم وان دكتور محمد الحاج سيعود مديرا لمستشفى امدرمان.
واضافت لدى مخاطبتها الوقفة الاحتجاجية للجنة مقاومة مستشفى ام درمان بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن الوزارة وجدت لخدمة المواطن واضافت “نعمل جميعا مع لجان المقاومة”
يجدر الاشارة ان لجنة مقاومة مستشفى ام درمان نفذت وقفة إحتجاجية بمستشفى ام درمان ووزارة الصحة ولاية الخرطوم مطالبة بعودة محمد الحاج مديرا للمستشفى ومحاربة كافة اشكال الفساد.
الخرطوم 15-10- 2019( سونا)