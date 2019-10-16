وكالات السفر تتهم وزير الإرشاد بالمماطلة في إعلان بدء العمرة

أكد عدد من أصحاب وكالات السفر تأخر إطلاق موسم عمرة 1441 هجرية، محملين التغييرات التي تمت في إدارة الحج والعمرة مسؤولية التأخير، مؤكدين بدء موسم العمرة بمختلف الدول حالياً عدا السودان.
وقال الأمين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك لـ(السوداني) إنهم لا يستطيعون حالياً توقيع عقودات العمرة خاصة بعد إقالة مدير إدارة الحج والعمرة وعدم تحديد من ينوب عنه حتى الآن.
وأشار المك لمخاطبة الاتحاد لوزير الإرشاد والأوقاف حول بدء الموسم وعقد اجتماع بذات الخصوص خلال الأسبوع المقبل.
وأكد استمرار مشكلات موسم العمرة خاصة التحويلات للسعودية وتابع نتوقع مناقشة ذلك مع الوزير قريباً، معلناً استمرار مشكلة التحويلات.
وتوقع حدوث مشكلات بسبب إطلاق السعودية هذا الموسم ما يعرف بالمنصة لتحويل رسوم السكن والخدمات للمعتمرين من دولهم قبل الوصول للمملكة وطالب باستثناء السودان من هذه الشروط بسبب معاناته من صعوبة إجراء التحويلات البنكية، لافتاً لمخاطبتهم لوزارة الحج السعودية باستثناء السودان.
واتهمت أمانة وكالات السفر والسياحة باتحاد الوكالات وزارة الإرشاد والأوقاف بالتقاعس في بدء إجراءات موسم عمرة ١٤٤١هجرية.
وكشفت عن رفض الوزير مقابلة الوكالات وطالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لبدء موسم العمرة خاصة وأن معظم الدول شرعت فعلياً في إجراءاتها.
وأكد أمين شؤون وكالات السفر والسياحة شاذلي عبد الكريم (مخاطبة وزير الإرشاد منذ عدة أيام لشرح المشكلات التى تواجه موسم العمرة إلا أنه لم يصلهم أي رد بالرغم من جاهزية الوكالات للموسم.
وكشف عبدالكريم عن عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة حول إجراءات عمرة ١٤٤١هجرية وممانعة وزارة الأوقاف إطلاق الموسم حتى الآن.
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة السوداني