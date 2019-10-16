جبريل إبراهيم يغادر جوبا بصورة مفاجئة

كشفت مصادر موثوقة لـ (الانتباهة أون لاين) عن مغادرة رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم لجوبا عاصمة دولة جنوب السودان بصورة مفاجئة. ولم تتحصل المصادر على أسباب المغادرة، إلا أن جبريل أبدى في وقت سابق تحفظه على احتضان جوبا للمفاوضات الجارية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
وفي سياق مواز أعلن مجلس السيادة، تكوين لجنة تحقيق في أحداث خور ورل والتي انسحب على إثرها وفد الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو من مباحثات السلام بجوبا. وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي بالمفاوضات، محمد حسن التعايشي، إن الأحداث لن تؤثر على عملية السلام، متعهداً بملاحقة الجناة ومساءلتهم أمام القانون. وأكد التعايشى، في مؤتمر صحفي، مع رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، التزام وفد الحكومة باستمرار الحوار حول السلام باعتباره خياراً استراتيجياً، وقال: “لا بديل للسلام إلا السلام”، وأقر بتأثر جدول المفاوضات مع الشعبية بالواقعة.
من جانبه، أعلن قلواك، بدء التفاوض المباشر مع الجبهة الثورية أمسية اليوم “الأربعاء”، وأثنى على التزام الحكومة السودانية تجاه قضية السلام، وامتدح قرار البرهان بإعلان وقف إطلاق النار.
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