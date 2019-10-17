“السيادي” يُعلن عن لجنة تحقيق في أحداث (خور ورل) ويتعهّد بمُلاحقة الجُناة

أعلن مجلس السيادة الانتقالي، عن تكوين لجنة تحقيق في أحداث (خور ورل) التي اِنسحب على إثرها وفد الحركة الشعبية شمال “جناح عبد العزيز الحلو” من مفاوضات السلام بجوبا.
وقال المُتحدِّث باسم الوفد الحكومي في المفاوضات محمد حسن التعايشي في مؤتمر صحفي مُشترك مع رئيس لجنة الوساطة توت قلواك بجوبا أمس، إنّ الأحداث لن تُؤثِّر على عملية السلام، مُتعهِّداً بمُلاحقة الجُناة ومُساءلتهم أمام القانون، وأكد التعايشى التزام وفد الحكومة بمُواصلة الحوار حول السلام باعتباره خياراً استراتيجياً، وقال: “لا بديل للسلام إلا السلام”، وأقرّ التعايشي بتأثُّر جدول المُفاوضات مع الشعبية بالواقعة، وكان مُقَرّراً أن تنطلق جولة مُفاوضات مُباشرة بين الجانبين صباح أمس.
جوبا: أبو عبيدة عبد الله
صحيفة الصيحة