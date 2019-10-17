القوات المُسلحة تُوضِّح وضعية مجاهدي الدفاع الشعبي بالجيش

كَشَفَت القوات المُسلحة، عن وضعية مُجاهدي الدفاع الشعبي بالجيش، وأوضحت أنّهم يعملون بالقوات العسكرية طوعاً واختياراً وتبدأ إجراءاتهم بالاستنفار وتنتهي بأجل مُحدّدٍ عدا الإجراءات الخاصّة بالمُتأثِّرين منهم بسبب خوض المعارك.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد د. ركن عامر محمد الحسن في تعميم صحفي أمس، إنّ الشهداء والمفقودين والمُصابين من المُجاهدين يُعاملون مُعاملة رصفائهم من أفراد القوات المسلحة عند اكتمال إجراءات تًسكنيهم بكل الحُقُوق المُكتسبة بمُوجب قوانين ولوائح القوات المسلحة، وأعلن عن تكوين لجنة تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الأركان المُشتركة للنظر في أمر المجاهدين المُستنفرين لهذا العام على وجه الخُصُوص في حراسة الحدود وذلك بتجنيد الراغبين منهم بالقوات المسلحة وإنهاء استنفار غير الراغبين عند نهاية أجل استنفارهم.
الصيحة