الطريفي يبحث قضاياالحدود مع المفوضية القومية للحدود

بحث اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض لدى لقائه بمكتبه بامانة الحكومة بربك اليوم وفد المفوضية القومية للحدود برئاسة الأستاذ معاذ احمد محمد تنقو مفوض المفوضية وبحضور اعضاء لجنة أمن الولاية، بحث قضايا الحدود وتداعيات الترسيم وفتح المعابر ومعالجة تداخل الاختصاصات بين النيل الأبيض وولايات شمال وجنوب كردفان وسنار ودولة جنوب السودان
كما التقي وفد المفوضية القومية للحدود مع الجهاز التنفيذي بالولاية وبحث معهم أوجه التعاون بين مؤسسات الولاية والمفوضية فيما يختص بالقضايا المرتبطة بالحدود ،
وفي تصريح لـ ( سونا ) أعرب والي النيل الأبيض المكلف عن سعادته بالزيارة الاولى للمفوضية القومية للحدود لولاية النيل الأبيض والتي تم خلالها مناقشة المعوقات التي تواجه ترسيم الحدود وفتح المعابر والتجارة الدولية والمنطقة الحرة.
وقال إن اللقاء أمن علي ضرورة التواصل من أجل إسراع الخطي بترسيم الحدود خاصة مع ولايات سنار وشمال وجنوب كردفان من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المشاريع الزراعية المتاخمة مع هذه الولايات بمحليات تندلتي والسلام ، وبشر المزارعين بقرب موعد ترسيم الحدود في مناطق التداخلات في الأراضي الزراعية،
فيما اشاد الأستاذ معاذ احمد محمد تنقو مفوض المفوضية القومية للحدود بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة النيل الأبيض لقضايا الحدود مشيرا إلي أن الزيارة تهدف للتباحث حول المعالجات الجذرية لترسيم الحدود والفصل في الاختصاصات من أجل دعم الاستقرار والتنمية بالمناطق الحدودية.
سونا