والى الشمالية :قرار بتشكيل لجنة لمكافحة المخدرات

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قرارا قضي بتشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات برئاسة مدير شرطة الولاية ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رئيسا مناوبا ومدير ادارة مكافحة المخدرات بالولاية عضوا ومقررا وعضوية آخرين . وحدد القرار مهام وأختصاصات اللجنة والمتمثلة في وضع الخطط والبرامج وتنوير المواطنين بمضار المخدرات عبر الوسائط الاعلامية المختلفة والورش والندوات والمؤتمرات واعداد الدراسات والبحوث عن مضار المخدرات ووضع إستراتيجية لمكافحة المخدرات بالولاية الشمالية والمراجعة الدورية للقانون بما يجعله مواكبا للتطور ومجابهة اخطار المخدرات بجانب تنسيق الجهود لمكافحة المخدرات والمشاركة في المؤتمرات المحلية والاقليمية وإنشاء اللجان الاهلية والطوعية العاملة في مجال مكافحة المخدرات وتنسيق التعاون المحلي في مجال المكافحة وعلي اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وترفع تقارير دورية لوالي الولاية الشمالية المكلف.
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