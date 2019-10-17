مدني عباس: ترتيبات لإلغاء أي رسوم ولائية تُعيق حركة الصادر

كشف وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، عن ترتيبات لإلغاء أي رسوم ولائية تعيق حركة الصادرات بالتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي، وأعلن عن قرار مُرتقب بتشكيل المجلس القومي لتنمية الصادرات لزيادة الصادرات السودانية.
ودعا مدني خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة القومية للمصدرين برئاسة وجدي ميرغني رئيس الغرفة اليوم “الخميس”، للاستمرارا في عقد الاجتماعات المشتركة مابين الوزارات الاقتصادية وغرفة المصدرين للتشاور قبل اصدار سياسات موسم الصادر في الأول من نوفمبر القادم.
من جانبه قال رئيس غرفة المصدرين إن الاجتماع استعرض ورقة قدمتها الغرفة للسمات العامة للموسم وموقف الصادرات خلال الاعوام ٢٠١٨ -٢٠١٩ بالاضافة لأبرز معوقات الصادرات السودانية ومقترحات الحلول، وقال وجدي إن وزير التجارة أكد علي المضي قدماً في تنفيذ البورصة الالكترونية بكل من اسواق محاصيل القضارف والابيض إلى جانب اعادة النظر في تواجد الشركات الحكومية في عمل الصادر ومراجعة سجلات المصدرين الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لمعالجة كافة المشكلات التي تواجه عمل الصادر بالبلاد.
ونوهت ميرغني إلى معوقات قال غنها تحتاج مُعالجات عاجلة قبل الدخول في موسم الصادر تتمثل في سعر الصرف ومشاكل تعطل الآليات بميناء بورتسودان والرسوم والجبايات العالية المفروضة علي سلع الصادر.
باج نيوز