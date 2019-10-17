وفدا الحكومة والجبهة الثورية يشكلان لجنة مشتركة

أعلن وفدا الحكومة والجبهة الثورية لمفاوضات السلام، اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خارطة طريق للمفاوضات بينهما.
جاء ذلك بعد ختام جلسة المفاوضات الأولى بينهما، فى مقر المفاوضات بفندق بريميد بمدينة جوبا مساء الخميس، التي ناقشا فيها سير تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الذي وقعه الطرفان في جوبا في سبتمبر الماضي.
وأكد عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة المفاوض الأستاذ محمد حسن التعايشي في تصريحات مشتركة مع رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس، عزم الجانبان وأهليتهما لتحقيق السلام بالبلاد من خلال التوصل إلى اتفاق بشأنه في وقت قصير.
وأكد حرص الحكومة وتوفر الإرادة لديها لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن السلام يمثل خيارها الاستراتيجي، لذلك كونت له وفدا رفيع المستوى يضم خمسة من أعضاء مجلس السيادة ورئيس مفوضية السلام القومية وعدد من الوزراء الاتحاديين ومن ضباط القوات المسلحة.
وأبدى التعايشي تفاؤله بالوصول إلى اتفاق سلام في وقت قصير من واقع أن الأطراف المتحاورة شركاء في التغيير الذي جرى في البلاد، وبالتالي هم عازمون على تحقيق آمال شعبهم في الاستقرار والتنمية.
وجدد عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض الأستاذ محمد حسن التعايشي ثقة الحكومة السودانية في الوساطة التي تقودها جمهورية جنوب السودان وتمسكه بمنبر جوبا لاحتضان مفاوضات السلام السودانية، مشيرا إلى أن دولة جنوب السودان تعد الأكثر تأهيلا لتحقيق السلام في السودان من واقع الروابط التاريخية والشعبية والمصالح المشتركة مع السودان.
وقدم شكره لرئيس دولة جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت وإلى لجنة الوساطة التي يقودها مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية السيد توت قلواك للجهود التي تبذلها من أجل السلام في السودان.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الوساطة السيد توت قلواك أن اللجنة المشتركة التي كونها الطرفان سوف تضع أجندة الحوار وتحدد خارطة طريق التفاوض، وجدد عزم بلاده مساعدة الوفود المتفاوضة في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب في السودان، مشيرا إلى أن البلدين عازمان معا لإنهاء كل أشكال الحرب وملتزمان مع بقية الدول الإفريقية لإنهاء الحروب فى القارة بنهاية العام ٢٠٢٠م.
من جانبه أمن الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية على منبر جوبا حاضنا لمفاوضات السلام السودانية، مؤكدا التزام الجبهة بالتوصل إلى سلام عبر الحوار مع الحكومة وسوف تلتزم بخارطة طريق التفاوض التي تحددها الوساطة.
جوبا 17-10-2019م (سونا)