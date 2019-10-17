توصية بمعالجة التحديات المالية والإدارية للمدارس السودانية بالخارج

أكدت لجنة دراسة الأوضاع الحالية لمدارس الصداقة السودانية بالخارج، ضرورة حل الإشكاليات المالية التي تسببت في تعطيل سفر معلمي مدارس الصداقة السودانية بالخارج وذلك بصرف متأخرات مرتبات المعلمين والتي لم تصرف منذ ديسمبر 2018م البالغ عددهم (27) معلما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة الذي انعقد صباح الخميس بوزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة – رئيس اللجنة الدكتور الطاهر حسن الطاهر وحضور اعضاء اللجنة من وزارة المالية ، الخارجية، جهاز المغتربين وديوان شؤون الخدمة.
واستعرض الاجتماع تقارير اللجنة الام واللجان الفرعية التي بينت دور المدارس السودانية بالخارج في حل مشكلات تعليم أبناء المغتربين التي تدرس المنهج السوداني وتتيح الفرص لابناء المغتربين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي السودانية مباشرة.
وكشف الاجتماع عن اسباب تأخر وصول المعلمين الى المدارس السودانية بالخارج والتى تعزى الى عدم صرف مرتباتهم منذ ديسمبر من العام 2018م، كما أشار تقرير اللجنة الى ان الوظائف المصدقة ( 79 ) وظيفة، الممول منها (48) وظيفة، منح منهم (21) معلما استحقاقاتهم.
وأوصت اللجنة في تقريرها الختامي بفك مرتبات المعلمين المتأخرة من شاغلي الوظائف المصدقة، وتمويل (31) وظيفة من الوظائف المتبقية من جملة الوظائف المصدقة، اضافة الى ترفيع عدد من مدارس الجاليات السودانية بالخارج الى مدارس صداقة على ان تتحمل الدولة مخصصات مديري ووكلاء المدارس التي تكون تحت اشراف وزارة التربية والتعليم؛ وإدارة مديرين ووكلاء تابعين للوزارة، كما أوصت اللجنة بوضع ضوابط وشروط للمدارس والمراكز السودانية بالخارج ومراجعة رسوم الامتحانات وافتتاح مدرسة سودانية بلندن.
الخرطوم 17-10-2019 (سونا)