اختفاء آليات زراعية تابعة لمشروع حكومي

أعلن تحالف مزارعي مشروعات سنار المروية والسوكي، عن اختفاء آليات زراعية تقدّر قيمتها بالمليارات بواسطة عناصر النظام البائد.
واتهم التحالف وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي بالتورّط في خصخصة مشروع السوكي.
وطالب عضو التحالف حسن إدريس في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” بإلغاء قانون مهن تنظيمات الإنتاج الزراعية والحيوانية لسنة 2011 والتعديلات اللاحقة، فضلاً عن تخصيص مراجعين لمراجعة عمل إدارات المشروعات لكشف الفساد الإداري والتصرف في أموال المزارعين، بعد قرار المتعافي بحلّ مؤسسة السوكي الزراعية وتشريد العاملين ونقل وسائل الإنتاج لجهاتٍ غير معلومة، والقبض على المتعافي لإصداره قرار خصخصة مشروع السوكي، وتكوين لجنة تمهيدية لاتحاد المزارعين لقيادة مراجعة مجالس الإدارات بالمشروعات.
باج نيوز