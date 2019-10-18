شيخ إدريس يلتقي بالأمين العام للهلال الأحمر

وجه عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي، الهلال الأحمر السوداني بالعمل على تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين المتأثرين من ولايتي كسلا والبحر الأحمر بانتشار الأوبئة التي ظهرت مؤخرا.
واطلع قاضي خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بالأمين العام للهلال الأحمر السوداني المهندس عثمان جعفر، على الأنشطة والبرامج التي ظل يقوم بها بولايات البلاد المختلفة من خلال انتشار كوادره في المناطق المتأثرة بالخريف بالبلاد.
وأكد جعفر في تصريح صحفي عقب اللقاء أنهم سيقدمون المساعدات العاجلة مع الشركاء عبر الخطط التي تم وضعها لمجابهة ومحاصرة الأوبئة.
سونا