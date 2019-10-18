(علماء السودان) تعتزم مقاضاة جهات تستهدف العلماء

أكدت هيئة علماء السودان اعتزامها وفقا لما كفله لها القانون بمقاضاة الجهات التي قامت بترويج الأكاذيب العارية من الصحة للنيل من علماء السودان والتي من بينها أنهم يتبعون للسلطة ويتمتعون بامتيازاتها وغيرها من الاتهامات.
وأشارت الهيئة فى بيان خصت (سونا) بنسخة منه إلى أنها هيئة شعبية تحتكم إلى القانون المنظم للهيئات والجمعيات الشعبية ولا صلة لها بأجهزة الدولة وفيما يلي تورد (ٍسونا) نص البيان:-
يقول تعالى
(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون)الآية 105 ( سورة النحل ).
لقد تناقلت بعض الوسائط والوسائل الإعلامية رسائل تنضح بالكذب والافتراء والاتهامات الباطلة بقصد النيل من العلماء في أشخاصهم وممثلين في هيئتهم.
وعليه نوضح الآتي:
أولا: هيئة علماء السودان هيئة شعبية تحتكم إلى القانون المنظم للجمعيات والهيئات الشعبية ولا صلة لها بالجهاز الحكومي وقد وضحنا ذلك لجهات الاختصاص.
ثانيا: سوف تقوم الهيئة ووفق ما كفله لها القانون بمقاضاة الجهات التي قامت بترويج الأكاذيب الباطلة والتخرصات الكاذبة في حق العلماء.
ثالثا: سوف تملك الهيئة العلماء كافة وأبناء أمتنا الحقائق كاملة إن شاء الله.
هيئة علماء السودان الأمانة العامة.
والله ولي التوفيق.
سونا