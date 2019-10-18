“كيان الشمال” يجتمع بقيادات الحركات المسلحة في جوبا

عقد “كيان الشمال” برئاسة محمد سيد أحمد “الجكومي”، لقاء مع قادة الحركات المسلحة بجوبا ضم كلاً من رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، بحضور ياسر عرمان.
وقال الجكومي إن الهدف من اللقاء عرض رؤية “كيان الشمال” لأطراف التفاوض المختلفة، وأضاف: “إن الكثيرين يجهلون تهميش الشمال”.
ونوه الجكومي بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن إنسان الولاية الشمالية أكثر من تضرر من حكم النظام السابق، ودعا “الجكومي” لضرورة المحافظة على مكتسبات الثورة التي تحققت وحراستها من المتربصين والانتهازيين.
الخرطوم (كوش نيوز)