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سياسية

2019/10/18

2019/10/18


هيئة الطرق تؤكد استمرار صيانة الطرق بالخرطوم على مدار اليوم


شارع النيل

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أكدت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم استئناف واستمرار صيانة الطرق ليلا ونهارا، مشيرة إلى أهميتها في تحسين انسياب الحركة وفك الاختناقات المرورية .

إلى ذلك استأنفت وحدات صيانة الطرق التابعة للهيئة أعمال الصيانة ليلة أمس باستخدام أكثر من 500 طن خلطة أسفلتية والتي تمت بشارع سليمان كشة وشارع الطابية والجمهورية بمحلية الخرطوم، إلى جانب مدخل موقف الشقلة – صالحة بسوق أمدرمان وشارع كرري بمحلية أمدرمان إضافة إلى أعمال مداخل موقف المحطة الوسطى وشارع كسلا مدخل موقف الحاج يوسف بمحلية بحري .

وبهذا تؤكد الهيئة أهمية هذه الأعمال على الطرق الرئيسية في تحسين انسياب دخول وخروج حركة المركبات العامة بصورة جيدة.

الخرطوم 18-10-2019 (سونا)

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