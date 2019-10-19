استمرار جلسات التفاوض بين الحكومة والشعبية جناح الحلو

تواصلت، يوم السبت، في عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”، مفاوضات السلام السودانية، بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال “فصيل الحلو”، بعد توقف كاد أن ينسف كامل الجولة، نهاية الأسبوع الماضي.
وشهد فندق بريميد، جلسة المفاوضات الثانية بين وفد الحكومة بقيادة عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي، ووفد الحركة الشعبية شمال “فصيل الحلو، بقيادة أمينها العام عمار أمون.
وقدمت الحركة خلال الجلسة ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة تحكم المفاوضات في مجمل قضايا الحوار التي حددتها خارطة الطريق الموقفة بين الطرفين والوساطة يوم الجمعة، وتحتوى على المسار السياسي والإنساني ومسار الترتيبات الأمنية.
ويعكف الوفد الحكومي والوساطة على دراسة الورقة وتقديم رؤيتهم حولها.
وكانت الشعبية علقت مفاوضاتها مع الحكومة اعتراضاً على خروقات لإعلان وقف إطلاق النار، قبل أن تعود للطاولة مجدداً بعد إعلان الخرطوم وقفاً كاملاً لعمليات إطلاق النار، وتكوين لجنة تحقيق في أحداث منطقة (خور الورل).
باج نيوز