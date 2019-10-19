ضبط كميات كبيرة من الأجهزة المسروقة من سد نهر عطبرة وستيت

تمكنت مباحث ولاية القضارف من ضبط كميات كبيرة من المكيفات والموتورات وكميات من المواسير والحديد تقدر بأكثر من “2” مليار جنيه؟، تمت سرقتها من سد أعالي نهر عطبرة وستيت.
وطبقاً لمصادر بحسب المجهر أن معلومات قادت مباحث ولاية القضارف بعد ضبط محاولة بيع موتور من جملة المسروقات بسوق القضارف، فكونت تيماً وقامت بمداهمة منزلاً بأحد أحياء مدينة القضارف وضبط المسروقات التي سرقت من سد أعالي نهر عطبرة وستيت، وتم ضبط المتهم وتدوين بلاغ تحت المادة “74” بالقسم الأوسط وحجز المسروقات، هذا وقد شهد السد عمليات نهب كبيرة عقب انتهاء العمل به.
الخرطوم: (كوش نيوز)