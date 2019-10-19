وفد الحكومة للمفاوضات يسلم رده لإعلان المبادئ

سلم وفد الحكومة الذي يقود التفاوض مع حركات الكفاح المسلح في جوبا، مساء اليوم، وفد الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو ولجنة الوساطة من جمهورية جنوب السودان ورقتين، تحمل الورقة الاولى رد الوفد على مقترح إعلان المبادئ الذي قدمه وفد الحركة الشعبية شمال حول قضايا التفاوض، فيما تحمل الورقة الثانية تصور وفد الحكومة لعملية ادارة التفاوض حول مجمل ملفات الحوار.
من جانبه طلب وفد الحركة الشعبية شمال للمفاوضات أن يتم منحه مدة تتراوح ما بين يوم الى يومين لدراسة محتوى الأوراق التي قدمها وفد الحكومة المفاوض.
ومن المتوقع أن تعد الوساطة ورقة توافقية تعرض على اجتماع الوفدين الذي سيعقد بعد غد الاثنين، يتمخض عنها إعلان مبادئ شامل حول قضايا التفاوض.
السودانى