حمدوك : نثق في احترافية ومهنية جهاز المخابرات العامة

اكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ، ثقته في احترافية ومهنية جهاز المخابرات العامة ، مشيراً لأهمية دوره في حفظ الأمن القومي وتأسيس العلاقات الدولية ومكافحة الإرهاب ، وتأمين الوطن والمواطن من المهددات الداخلية والخارجية .
وأشاد حمدوك خلال مخاطبته اليوم (السسبت) الجلسة الافتتاحية لورشة التحولات الاجتماعية ومستقبل القطاعات الأمنية في السودان ، التي تنظمها مبادرة استاذة جامعة الخرطوم ومركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية ، وتستمر حتي يوم غد (الأحد) ، أشاد بدور جامعة الخرطوم ، وتجاوب جهاز المخابرات العامة مع مبادرة جامعة الخرطوم ، وأضاف : الورشة جاءت في الوقت المناسب في ظل التحولات التاريخية الكبيرة التي تشهدها البلاد ، وأذا أحسن استغلالها سنعبر بالسودان إلى بر الأمان .
ودعا حمدوك لخلق مشروع وطني يخدم قضايا الوطن ويوحد السودانيين ، وترك أمر من يحكم السودان لإرادة الشعب ، معرباً عن أمله في خروج الورشة بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ .
وأكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، جاهزية الجهاز واستعداده للتعامل مع مخرجات وتوصيات الورشة بكل مهنية واحترافية وجدية واقتدار لتعزيز قومية ومهنية واحترافية الجهاز، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات في كافة الدول تلعب دوراً محورياً ومهماً في تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
الصيحة