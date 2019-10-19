حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تعلن انطلاقها حزبها

أعلنت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية عن ميلاد وانطلاقة حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية الذي يعبر عن الوحدة والوفاق ودعَما للسلام و التنمية وإستشرافا لمستقبل يبني الأمة ودعوتها للتنمية والتغيير.
وقالت الاستاذة صفية يحي عضو اللجنة التمهيدية خلال حفل الإعلان عن حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية اليوم بفندق القراند هوليدي فيلا بالخرطوم أن المؤتمر التأسيسي للحزب يتطلع للإسهام في عملية الإصلاح والتنمية بالإضافة إلى النظر في قضايا السلام والحريات العامة ومراعاة التنوع ومعالجة قضايا الوطن.
ومن جانبه قال الدكتور ناجي مصطفى عضو اللجنة التمهيدية إنه منذ الاستقلال فشلت الاحزاب السياسية والانقلابات العسكرية في طرح مشروع اجماع وطني يحقق التوافق ويعزز الوحدة لاعادة البناء والتأسيس الدستوري للمجتمع والدولة على نهج ديمقراطى تعددي يضمن المشاركة والتداول السلمي للسلطة لكافة القوى السياسية والاجتماعية، مبينا بأنه من هنا جاءت فكرة حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية ليتجاوز مرحلة استيراد المذاهب والاحزاب من الخارج، معلنا أن حزبه حزب سوداني مرجعيته هو القومية السودانية واستلهامه من الإبداع والتجديد.
وطالب ناجي بانسحاب السودان من جامعة الدول العربية و من منظمة الوحدة الافريقية الى حين احترام الهوية السودانية.
وأشار الى أن مرجعيات الحزب هي الاعتدال و الإبداع، قيم الحزب هي مجموعة الاعراف و توجهات المجتمع والسلام والمحبة والعلم والحرية والكرامة الإنسانية والمسؤولية واضاف ناجي أن الحزب يتوجه بكلياته نحو القضايا الأساسية.
واشار ناجي الى أن هناك أربعة مشاكل وتحديات ماثلة في البلاد تشمل الحرب في الولايات والظروف المعيشية والاستقطاب القبلي والعنصرية والهجوم على الدين والثقافة الإسلامية.
واضاف أن اهتمام الحزب الخاص في المرحلة المقبلة سيكون بالسلام والوحدة الوطنية والاهتمام بالعمل الديمقراطى و الدولة المدنية.
وقال سنعلن عن برنامج اقتصادي جديد للبلاد، مؤكدا أن حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تطرح نفسها للشباب بديلا عن الاحزاب السياسية وبديلا سلميا لكل الحركات المسلحة.
السودانى