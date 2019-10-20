وفد الحكومة يدرس مقترح الجبهة الثورية للإعلان السياسي .. ووفد “الحلو” يُطالب بمُهلة للرد على رؤية الحكومة

تواصَلت مفاوضات السلام في جوبا بين وفد الحكومة ومساري الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وقدمت الحركة الشعبية شمال مقترحها فيما يتعلق بالمسار السياسي والترتيبات الأمنية والملف الإنساني.
وعلمت “الصيحة” أن من بين المقترحات قضية الهوية والعلمانية، وأكد مصدر مطلع للصحيفة أن وفد الحكومة لازال يدرس المقترحات، وأكد موافقته على كثير من المقترحات وتحفظ على بعضها خاصة “العلمانية”، وتوقع أن يتم الرد اليوم “الأحد” علي تلك المقترحات.
وفي السياق عقدت الجبهة الثورية اجتماعاً مع الحكومة قدّمت خلاله رؤيتها للإعلان السياسي والمتوقع أن يتم الاتفاق عليه مع وفد الحكومة اليوم.
وسلم وفد الحكومة، الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو ولجنة الوساطة الجنوبية ورقتين، تحمل الأولى رد الوفد على مقترح إعلان المبادئ، فيما تحمل الورقة الثانية تصوّر وفد الحكومة لعملية إدارة التفاوض حول مجمل ملفات الحوار.
من جانبه، طلب وفد الحركة الشعبية شمال للمفاوضات أن يتم منحه مدة تتراوح ما بين يوم إلى يومين لدراسة محتوى الأوراق التي قدمها وفد الحكومة المفاوض. ومن المتوقع أن تعد الوساطة ورقة توافُقية تُعرَض على اجتماع الوفديْن المُقرر غداً “الإثنين”.
جوبا: أبوعبيدة عبد الله
صحيفة الصيحة