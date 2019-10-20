حمدوك: جهاز المخابرات العامة لديه كفاءات قادرة على القيام بالدور المنوط بها

أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ، على الدور الأساسي لجهاز المخابرات العامة في حماية الأمن الإقتصادي ومكافحة الإرهاب والتطرف ودوره في العلاقات الدولية وجمع وتحليل المعلومات.
وقال حمدوك خلال مُخاطبته ورشة حول “التحولات الإجتماعية ومستقبل القطاعات الأمنية في السودان” نظمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالتعاون مع مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية بقاعة الصداقة بالخرطوم امس ، إن جهاز المخابرات العامة لديه كفاءات تستطيع القيام بدورها المناط بها في هذه القضايا.
وأعربت عضو المجلس السيادي عائشة موسى عن أملها أن تزول الفجوة بين المدنية والعسكرية، وقالت “ليس هناك أمة تقوم بلا علم أو أمن.
وأكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب استعداد الجهاز للتعامل مع مخرجات وتوصيات الورشة بكل مهنية واحترافية وإقتدار لتعزيز قومية ومهنية واحترافية الجهاز.
صحيفة الجريدة