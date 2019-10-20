تفاصيل جديدة في قضية وزير المالية الأسبق علي محمود

أكد مصدر عدلي بالنيابة اكتمال التحريات في البلاغ المرفوع من قبل منظومة “زيرو فساد” في مواجهة وزير المالية الأسبق على محمود عبد الرسول. وكشف المصدر بحسب (سودان ديلي) عن تحصل النيابة على شهادات كل من المراجع القومي والنقل النهري الذي يتهم فيه محمود بخيانة الأمانة في مبلغ “38” مليون دولار بعد خصخصة قطاع النقل النهري أبان فترته كوزير للمالية والتخطيط الاقتصادي، فضلا عن معلومات وتحريات أخرى في القضية موضع التحقيق . وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر أن تقوم النيابة بتقديم ملف القضية إلى المحكمة للبت فيه بعد فراغها منه بصورة نهائية .
وأعلنت منظومة “زيرو فساد” في وقت سابق من هذا الشهر القاء الشرطة القبض على وزير المالية الأسبق كما تم حظره من السفر بعد البلاغ الذي فتحته في مواجهته.
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