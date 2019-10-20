القبض على متهم بعد عامين من قتله لمواطن

بعد عامين من تنفيذه لجريمة قتل مواطن داخل منزله بمنطقة سوق كرور بمنطقة أم درمان، بمعاونة صديقه المتهم الثاني والذي تم توقيفه، ألقت قوة من شرطة المباحث القبض على المتهم الأول في الجريمة بمدينة نيالا ولاية جنوب دارفور، عندما كانت القوة في مهمة رسمية للقبض على متهم آخر صادف ذلك وجود المتهم في جريمة قتل مواطن داخل منزله طعناً بالسكين وهروبه من قبضة العدالة إلى جهة غير معلومة، وسلمت الشرطة المتهم بدار الاختصاص بسوق ليبيا. وبحسب التفاصيل فإن المجني عليه كان قد سلّف المتهم مبلغاً من المال،
وعندما جاء موعد السداد تقابل المتهم والمجني عليه وطلب منه المبلغ عدة مرات، وفي يوم الحادث كان المجني عليه يقيم في منزله لوحده، وقام المتهم الأول بمعاونة المتهم الثاني بالغدر بالمجني عليه داخل المنزل، وسدد له المتهم طعنتين بمدية وحاول التخلص من الجثة خارج المنزل، وعندها اشتبهت سيارة كانت تسير خلف المتهمين فيهما، وعند ملاحقتهم تمكن المتهم الأول من الفرار وتم القبض على المتهم الثاني والذي أقر باشتراكه في الجريمة بمعاونة المتهم الأول والذي كان قد فر إلى جنوب دارفور وتم القبض عليه هنالك وتسليمه لدائرة الاختصاص لتقديمه للعدالة.
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