بحث تعزيز التعاون بين السودان وقطر

استقبلت السيدة اسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها ظهر اليوم سعادة عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر بالسودان؛ حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل دعم قطر للسودان خلال الفترة الانتقالية.
وعبر السفير القطري عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع السودان في كل المجالات وتبادل الدعم في المحافل الدولية، كما أكد دعم بلاده لمجهودات السلام في السودان، وذكر أن قطر ستقوم بمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة والتعدين، وكذلك في المجال الزراعي، وقال إن قطر ستقوم بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السودان في كافة المجالات.
ومن جانبها.. شكرت السيدة الوزيرة السفير ودولة قطر على دعم السودان في تحقيق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وقدمت شرحا حول التطورات السياسية في السودان، وأشارت إلى أهمية دعم الدول الصديقة والشقيقة لعملية السلام وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت إن السودان يتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات القطرية في السودان وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيرة إلى أن السودان يعكف حاليا على مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
و قد سلم السفير دعوة للسيد الوزيرة للمشاركة في منتدى الدوحة التاسع عشر والخاص بالشؤون العالمية المعاصرة؛ وذلك في الفترة من ١٤- ١٥ ديسمبر القادم .
سونا