البرهان يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

رحب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالبرامج التي ظل يقدمها برنامج الغذاء العالمي ، مشيدا بدوره الطليعي في تقديم المساعدات الإنسانية في أنحاء السودان كافة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقيادة العامة السيد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة؛ حيث وعد بتذليل كافة العقبات لإنجاح البرامج التي تهدف لخدمة مستحقي الدعم.
من جانبه.. شكر ديفيد بيزلي السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على تفهم مهمتهم ، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار تحديد أولويات عمل البرنامح في الفترة المقبلة، واعدا بتقديم المساعدات الغذائية لمستحقي الدعم في كافة أنحاء السودان.
وهنأ السيد ديفيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على تكوين الحكومة الجديدة ، واصفا ما حدث في السودان بالغد المشرق والواعد ، مؤكدا على العمل سويا مع القيادة الجديدة لإنجاح برامج الأغذية العالمي بالسودان.
سونا