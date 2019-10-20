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سياسية

2019/10/20

2019/10/20


عضو فى مجلس السيادة : سنستعيد ممتلكات الشعب من رموز النظام السابق



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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، إن المرحلة القادمة ستشهد استعادة مشروعات، وممتلكات الشعب من رموز النظام السابق.

وأضاف تاور، لدى تفقده جمعيات زراعية في الخرطوم اليوم ، الأحد ، أن الدولة ماضية في إشاعة روح السلام والتنمية والعمل وفق القانون، مشيدا بجهود ولاية الخرطوم في تسوية كتير من المشكلات التي تواجه المواطنين.

 

من جانبه، قال والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، إن الولاية ستشكل لجنه من الجهات ذات الاختصاص، وبمشاركة أصحاب المصلحة، للوصول لحلول قانونية ونهائية، لتلبية مطالب المزارعين في الجمعيات، ولتطوير تلك الجمعيات.

المشهد السودانى

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