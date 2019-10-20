ديوان شؤون الخدمة يباشر عمله بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون

استقبل وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح بمكتبه صباح الأحد فريق مفتشي ديوان شؤون الخدمة المكلفين بمراجعة سجلات العمل والمسار الوظيفي للعاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.
وطلب سيادته من الفريق مراجعة كل السجلات وحركة الترقيات وكتابة تقرير مفصل عن أوضاع العاملين بالهيئة؛ تمهيداً لاتخاذ قرارات تحقق العدالة والمساواة بين العاملين طبقاً لمؤهلاتهم وسنين خبرتهم.
وكان وزير الثقافة والإعلام قد خاطب وزيرة العمل طالباً تشكيل لجنة من ديوان شؤون الخدمة بعد الشكاوى التي تلقاها من العاملين بالهيئة عن تجاوزات في الأوضاع الوظيفية وحركة الترقيات طالت أعدادا كبيرة منهم. ويبدأ الفريق عمله بالهيئة ابتداء من صباح الإثنين.
الخرطوم في 20-10-2019 (سونا)