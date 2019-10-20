بلاغ تحت المادة 130 في مواجهة 5 أفراد مباحث ووضعهم بالحبس بعد وفاة مواطن نتيجة للضرب

بتاريخ 18/اكتوبر تم القبض على عدد 6 متهمين في بلاغ سرقة مجوهرات ومبلغ مالي بالعملة الصعبة ومن ضمنهم المواطن (م .ص.أ) يبلغ من العمر 40سنة يقيم امدرمان الصالحة واثناء سير التحري بقسم الدوحة امدرمان تعرض للضرب وتم تحويلة للمستشفى لتلقي العلاج وقد ساءت حالته الصحية وتم تحويلة لمستشفى الشرطة لمزيد من الرعاية الا أنه قد توفى لرحمة مولاه .
تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 107تحت المادة 51 إجراءات وقامت الشرطة بنقل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وتم عرض أوراق البلاغ للنيابة وتم التوجية بإتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائى في مواجهة أفراد مباحث القسم وعددهم 5 أفراد وتم وضعهم بالحبس الإداري برئاسة شرطة محلية امدرمان وتولت النيابة إجراءات التحري.
وقوات الشرطة إذ تترحم على المواطن الفقيد وتتقدم بالتعازي لاسرته تؤكد أن الإجراءات القانونية والادارية مستمرة بكل شفافية وستطال العدالة كل المتورطين فى هذا الحادث المؤسف
المكتب الصحفي للشرطة