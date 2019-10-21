خلال جلسة لـ«إخراج الجن» .. معالج روحاني يعتدي جنسيًا على مريض نفسي

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، مُسن بنهاية عقده السادس، لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على مريض نفسي خلال إجرائه جلسة علاج روحاني له بمركز ببا جنوب بني سويف.
وتلقى العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا من «فتحي. م. ع» 53 عامًا، فلاح، مقيم بعزبة إمام الشريف دائرة المركز، يتهم فيه «منير. ي. أ» 67 عامًا، عاطل ويقوم بأعمال روحانية، مقيم بقرية قمبش دائرة المركز، بالتعدي جنسياً على نجله «ع» 19 عامًا، عاطل ويعاني من مرض نفسي.
وتبين من سؤال والد المجني عليه أنه أثناء قيام المتهم بمعالجة ابنه من مس أرضي «جان» بعد استدعائه لمنزلهم، تعدى عليه جنسيًا، وتم تصوير مقطع مصور بذلك من خلال نافذة المنزل.
كما تبين من التحريات أنه بسؤال وشهادة «أحمد. س. ع» 30 عامًا، عاطل، مقيم بقرية السلطان دائرة المركز، أيّد مضمون ما جاء بأقوال المبلغ، وأضاف أنه شاهد واقعة التعدي من خلال نافذة بمنزل المبلغ، وقام بتصويرها فيديو عبر هاتفه المحمول، وقدما التصوير للشرطة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتحفظت قوات الشرطة على الهاتف المحمول الخاص بشاهد الواقعة، وضبطت قوات الشرطة المتهم، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في البلاغ.
المصري اليوم