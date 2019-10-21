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جرائم وحوادث

2019/10/21

2019/10/21


زوجة تقتل زوجها بيد فندك أثناء تناولهما القهوة



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إستقبلت مشرحة بشائر جثة لمواطن من شرق النيل ، وذلك على إثر قيام الزوجة بإصابته بيد (فندك) في رأسه ، فشلت معها محاولات إسعافه ليتوفى إلى رحمة مولاه ، وحول على أثرها الجثمان الى مشرحة بشائر، ليقوم الطبيب الشرعي عقيل النور سوار الدهب وصابر مكي بتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لأسرته بعد إكتمال الإجراءات القانونية .

ومن خلال إفادات بعض القريبين من الأحداث إتضح بأن الزوج كان يتناول القهوة مع زوجته ، وأثناء قيامها بسحن البن بالمدق ، حاول الزوج المزاح مع زوجته برغبته في الزواج ، مما جعلها تحاول تغيير الحديث إلا أن الزوج لم ينصرف عن الموضوع ، مما أدى إلى قيامها بالإعتداء عليه (بالفندك) ، قامت على إثره الشرطة بإلقاء القبض على الزوجة تحت المادة 130 من القانون الجنائي .

ويتابع المتحري الإجراءات لإكمال ملف البلاغ تمهيداً لرفعه الى جهات الإختصاص بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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