نقابة الأطباء تُطالب بالتحقيق مع أحمد ربيع وتجميد عضويته في تجمع المهنيين

طالبت نقابة أطباء السودان، مجلس تجمع المهنيين بتجميد عضوية أحمد ربيع، بتكوين لجنة للتحقيق لمحاسبته، على خلفية تصريحات المسجل العام بقوله أنه إتخذ قرار حل الإتحادات والنقابات بضغط من التجمع وممثل المعلمين أحمد ربيع.
واعتبرت نقابة الأطباء قرار حل النقابات بهذه الطريقة يعطي شرعية لمن وصفتهم بأذيال النظام البائد في تكوين نقابات لمقابلة الثورة التي قامت ضدهم، وقالت النقابة في بيان أمس الإثنين إن هذا يمثل هزيمة لخط الثورة وقواها الحية ونقاباتها الحقيقية.
ودعت التجمع لتكوين سكرتارية جديدة نسبة لإنتهاء دورة السكرتارية السابقة ومحاسبة السابقة على تجاوزاتها، كما طالبت نقابة الأطباء مجلس تجمع المهنيين بإصدار بيان يوضح بكل شفافية الموقف الصحيح من قرار حل النقابات يلزم كل الكيانات بتبنيه كخط للمجلس يأتي منسجماً مع أهداف الثورة ومع إعلان الحرية والتغيير الذي ينص على تفكيك دولة التمكين .
صحيفة الجريدة