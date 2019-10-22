النائب العام يأمر بتحريك بلاغات رموز النظام السابق

أمر النائب العام تاج السر علي الحبر، بسرعة تحريك إجراءات التحقيق والتحري في البلاغات التي تم تدوينها في مواجهة رموز النظام السابق، ووصف بلاغات جرائم الفساد والثراء الحرام وخيانة الأمانة ومخالفات اللوائح المالية بأنها كبيرة الحجم.
وأكد الحبر خلال لقائه وفد نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين عثمان محمد الشريف أمس، الالتزام بمبدأ التحقيق العادل والمحاكمة العادلة وفقاً للوثيقة الدستورية، وشدد النائب العام على أهمية دور المحاماة والمحامين، واستقلالها كنظيراتها من الأجهزة العدلية القضاء والنيابة العامة.
الصيحة